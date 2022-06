Call of Duty: Modern Warfare II kehrt im Oktober zurück XBU TNT2808 am Do, 09.06.2022, 15:30 Uhr

Was war Call of Duty: Modern Warfare II damals nur für ein Phänomen - und rund 13 Jahre später, am 28. Oktober, kehrt der Shooter-Hit wieder zurück auf die heimischen Bildschirme. Activision verspricht eine neue Ära für das Franchise - natürlich auch auf Xbox One und Xbox Series X/S.

Erlebt, was die Task Force 141 zu dieser kultigen und legendären Truppe macht, während die Action nach der spannenden Story von Call of Duty: Modern Warfare (2019) weitergeht. Entwickler Infinity Ward hat nichts unversucht gelassen, um den Spieler:innen ein neues, mitreißendes Erlebnis zu bieten.

Der Start der neuen Ära beginnt mit der Veröffentlichung von Modern Warfare II und markiert nur den Beginn eines beeindruckenden Rollouts:

Modern Warfare II, die Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare (2019), erscheint am 28. Oktober.

Das neue Call of Duty: Warzone 2.0 erscheint später in diesem Jahr.

Ein völlig neues mobiles Erlebnis, das Call of Duty: Warzone für Spieler:innen unterwegs zugänglich macht, ist in Entwicklung.

Eine einheitliche Engine für das gesamte Franchise, beginnend mit Modern Warfare II und Warzone 2.0.

RICOCHET Anti-Cheat wird am ersten Tag von Modern Warfare II und dem neuen Warzone veröffentlicht.

Call of Duty kehrt auf Steam für den PC zurück und beginnt mit Modern Warfare II.

Und es wird noch mehr kommen, bleibt gespannt…

Mit Blick auf die unterschiedlichen Versionen, scheint es jedoch so, dass Xbox Series X/S-Spieler zur teureren Vault-Edition greifen müssen, wenn sie nicht die abwärtskompatible Last-Gen-Version spielen wollen:

Quelle: Activision