Call of Duty: Modern Warfare II Beta bricht Rekord XBU MrHyde am Do, 29.09.2022, 08:30 Uhr

Call of Duty startet in eine neue Ära und bricht schon jetzt alle Spielerrekorde. Nie zuvor haben so viele Fans eine Beta des traditionsreichen Franchises gespielt wie jüngst in Modern Warfare II. Zudem erreichte Warzone Mobile 15 Millionen Vorregistrierungen und ist damit Activision Blizzards am schnellsten wachsendes Mobile-Game.



Die Modern Warfare II Open Beta verzeichnete dank der Community die meisten Spielstunden, Matches und die meisten Spieler, die eine Beta des Franchises je erreichte. Und dabei bietet die Beta nur ein Vorgeschmack, verglichen mit den vielen Erweiterungen und Inhalten, welche die Veröffentlichung von Modern Warfare II am 28. Oktober bereithält. Am 16. November wird Warzone 2.0 folgen und schon nächstes Jahr steht die Veröffentlichung von Warzone Mobile an.

Quelle: Activision