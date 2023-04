Infos zur Saison 3 von Call of Duty: Modern Warfare II XBU MrHyde am Mo, 17.04.2023, 16:45 Uhr

Saison 3 von Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 ist frisch angelaufen. Neben neuen Mehrspielerkarten, dem Start von Gewaltiger Wiederauferstehung, der Rückkehr von Plunder und Gunfight, gibt es noch das Debüt von bekannten Rivalen zum Saisonstart. Musikerin und Songschreiberin Elif hat nämlich ihre Stimme wieder Valeria Garza geliehen, die sich in dieser Saison ein heißes Gefecht mit Alejandro Vargas liefert. Außerdem wurde die Battle Pass Erweiterung BlackCell eingeführt.



Was ist neu in MWII?

Gunfight ist zurück mit vier Karten, darunter die neue Warzone 2.0 Gulag Blacksite und der Fan-Liebling Shipment.

Drei 6-gegen-6-Karten, zwei Schlachtfeld-Orte: Reist nach Spanien zur neuen Karte Pelayo's Lighthouse, taucht ein in die Dunkelheit mit der Nacht-Karte Black Gold und bleibt gespannt auf eine weitere Core Map, die später in dieser Saison vorgestellt wird. Außerdem: Zwei neue Schlachtfeld-Orte für Ground War und Invasion.

Neue Spezialeinsätze: Später in dieser Saison überlebt ihr Wellen von feindlichen Verstärkungen in der Defender: Hafid Port Spezialeinsatz-Mission; dann bereitet ihr euch auf eine neue Raid-Episode vor.



Was ist neu in Warzone 2.0?

Gewaltige Wiederauferstehung ist angelaufen: Zum Start können bis zu 150 Spieler:innen in Al Mazrah in den Resurgence-Modus hineinspringen.

Bereitet euch auf erneutes Plündern vor: Der teambasierte Wettlauf um Geld mit Wiederbelebung ist zurück in der 3. Saison.

Eine Vielzahl weiterer neuer Funktionen während der Saison: Wiedereinstiegsdrohnen erreichen Al Mazrah; schützt euch mit gehärteten Plattenträgern; erhaltet Perk-Pakete während der Saison; UAV-Türme erscheinen im Battle Royale; und mehr.

DMZ erreicht ein neues Level: Bringt und tauscht Gegenstände mit dem neuen Barter-System; nehmt einen neuen Vertrag an und erfüllt zusätzliche Missionen von der neuen REDACTED-Fraktion; werkelt an eurer Konterbande-Werkbank, bevor ihr gegen zwei neue Bosse antretet und in [[REDACTED]] hineinspringt.

Ranglistenspiel kommt zur Mitte der Saison



Was ist die Story?

Thematisch befasst sich Saison 3 mit der Auseinandersetzung von Las Almas Cartel Anführerin Valeria Garza und ihrem Konterpart Alejandro Vargas. Die deutsche Musikerin und Songschreiberin Elif hat Valeria wieder ihre Stimme geliehen.

Quelle: Activision