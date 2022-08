Broken Roads soll in 2023 erscheinen XBU MrHyde am Do, 18.08.2022, 17:00 Uhr

Letztes Jahr wurde uns Broken Roads von Team17 kurz vorgestellt, nun gaben Versus Evil bekannt, dass sie das Spiel von Drop Bear Bytes in ihr Lineup aufnehmen. Das postapokalyptische RPG wird 2023 für PC, Switch, Playstation und Xbox Konsolen erscheinen. Weitere Infos dazu:



Broken Roads handelt von einer postapokalyptischen Zukunft, in der reale Orte und Wahrzeichen als Kulisse für die komplexen Geschichten der Überlebenden in Australien dienen, eingebettet in eine aufwändig gestaltete, handgezeichnete Ästhetik.



Broken Roads verbindet gekonnt traditionelle und vollkommen neuartige Rollenspielelemente mit einem klassenlosen System, das nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Charakterentwicklung bietet und auf vier Philosophien aufbaut: Humanist, Utilitarist, Machiavellist und Nihilist. Darüber hinaus verfügt das Spiel über ein einzigartiges Moralsystem, den Moralischen Kompass, der wechselseitig gleichermaßen Dialogoptionen und Quest-Entscheidungen beeinflusst und von ihren beeinflusst wird und dabei die philosophische Ausrichtung des Charakters und die schwierigen Entscheidungen, die er auf seinem Weg trifft, dokumentiert.



Alle Orte im Spiel wurden originalgetreu gestaltet, indem das Team Städte und Sehenswürdigkeiten in Westaustralien besuchte und Fotos, Videos und Audioaufnahmen machte, um sie so realistisch wie möglich nachzubilden.



Darüber hinaus wurde der stimmungsvolle Soundtrack des Spiels von Tim Sunderland mit Instrumenten aus Alltagsgegenständen komponiert, wodurch ein ganz eigener und unverwechselbarer Sound entstand.



„Versus Evil hat in der Vergangenheit mit einigen der besten Kreativen der Branche zusammengearbeitet und hochinteressante RPG-Titel mit tiefgründigen Geschichten und herausragender Grafik veröffentlicht. Drop Bear Bytes hat eine klare Vision und verfügt über ein kollektives Talent, das die Versus Evil RPG-Familie um einen spannenden Titel erweitern wird. Fans von Spielen wie Pillars of Eternity II: Deadfire und Disco Elysium sollten dieses Spiel unbedingt auf ihrer Wunschliste haben“, so Steve Escalante, General Manager von Versus Evil.

