Broken Roads: Releasetermin enthüllt

Die Drop Bear Bytes geben gemeinsam mit Versus Evil an, dass der Rollenspieltitel Broken Roads am 14. November in Europa auf den Markt kommt. Wir haben passend dazu auch den Release-Date-Trailer in die News eingebunden. Es handelt sich dabei um ein storygetriebenes RPG, welches die Erkundung, strategische rundenbasierte Kämpfe und wichtige Entscheidungen in einem postapokalyptischen Setting in Australien zusammenführt.

Quelle: Drop Bear Bytes