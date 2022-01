Brawlhalla Esports Year Seven mit über 1 Millionen US-Dollar Preisgeld XBU MrHyde am Mi, 19.01.2022, 16:45 Uhr

Ubisoft gab heute die Details des Brawlhalla Esports Year Seven bekannt. Dieses umfasst eine Reihe von Events, in denen die Spieler Punkte für die Brawlhalla-Power-Rangliste und ihren Anteil am Gesamtpreispool von 1.320.000 USD verdienen können. Spielende aus aller Welt werden in 1v1- und 2v2-Matches während der saisonalen Online-Meisterschaften im Winter, Frühling, Sommer und Herbst gegeneinander antreten.



Die Saison beginnt mit der Wintermeisterschaft am 28. Januar, die an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden bis zum 6. Februar stattfindet. Die Spiele werden auf https://twitch.tv/brawlhalla und https://youtube.com/brawlhalla gestreamt.

Quelle: Ubisoft