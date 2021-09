Brawlhalla erhält Zuwachs: Walking Dead-Charaktere vorgestellt

Negan und Maggie, die ihr vielleicht aus The Walking Dead kennt, werden am 22. September zu den übrigen Kämpfern in Brawlhalla stoßen. In einem Ingame-Event treffen sie dabei auf die bereits hinzugefügten Charaktere Michonne, Rick Grimes und Daryl Dixon, ebenfalls aus der Zombieserie bekannt.

Der Walker Attack-Spielmodus wird als Brawl der Woche angeboten, bei dem endlose Wellen von Walkern so lange wie möglich abgewehrt werden müssen. Alle Gegenstände sowie der Spielmodus werden auch nach dem Event noch erhältlich sein.



Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel, mit mittlerweile über 70 Millionen Spieler:innen. Es führt die Spieler:innen in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Man kann aus über 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen Andere antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One X, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5, PC, iOS und Android Geräten. Die Spieler:innen können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen.

Quelle: Ubisoft