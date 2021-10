Blick hinter die Kulissen von Lost in Random XBU TNT2808 am Do, 14.10.2021, 10:45 Uhr

In einem neuem Blogbeitrag könnt ihr gemeinsam mit EA Originals und dem Entwicklerstudio Zoink Studios einen Blick auf die Arbeit an Lost in Random erhaschen. Natürlich steht dabei der einzigartige Grafikstil und die Atmosphäre des Spieles im Mittelpunkt, die auch in unserem Testbericht punkten konnte.

Der Blogbeitrag taucht in die besondere Mischung aus märchenhaften und finsteren Elementen ein und zeigt, wie Zoink mit einer Vielzahl thematischer Konzeptzeichnungen gearbeitet hat, um die magischen Umgebungen im Spiel zu erschaffen. Das Team spricht über die zahlreichen Facetten des einzigartigen Stils – von der Komposition der Umgebung, kreativen Materialien und Charakterdesigns bis hin zum Storyboard und verschiedenen Künstlern wie Heidi Smith von "ParaNorman", die die Welt von Lost in Random inspiriert haben.

Den vollständigen Blogbeitrag zur Entstehung des wunderschönen Königreichs von Random gibt es auf der Seite von Electronic Arts.

Lost in Random ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und auf PC über die EA-App, Origin und Steam erhältlich.

Quelle: Electronic Arts