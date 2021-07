Lost in Random erscheint im September XBU TNT2808 am Fr, 23.07.2021, 11:00 Uhr

Einiges wurde gestern auf der EA Play Live angekündigt - unter anderem auch das Erscheinungsdatum von Lost in Random. Ab dem 10. September können wir auf allen gängigen Plattformen, auch auf der Xbox One und Xbox Series X/S, ein märchenhaftes Abenteuer bestreiten.

Was euch genau im Spiel erwartet, erfahrt ihr in der offiziellen Pressemitteilung:

Das von einer bösen Königin regierte Königreich Random ist in sechs geheimnisvolle Gebiete unterteilt, in denen alles Leben von einem verfluchten schwarzen Würfel bestimmt wird. In der Rolle von Even wandeln Spieler durch die mysteriösen Straßen des Landes, treffen auf die launischen Bewohner und stellen sich abenteuerlichen Quests, um Evens Schwester Odd aus den Fängen der Königin zu retten. Unterwegs trifft Even auf Dicey, einen kleinen, seltsamen lebendigen Würfel. Gemeinsam entdecken sie eine uralte Geschichte mit einer aktuellen Botschaft, die normalerweise nicht in Spielen thematisiert wird: Man muss den Zufall weder fürchten noch kontrollieren. Wenn man ihn zulässt, kann man ihn für sich nutzen und jede Situation meistern.

Im Königreich von Random regiert der Zufall. Dieses Prinzip findet sich auch im innovativen Gameplay von Lost in Random wieder. Unterwegs sammeln Spieler Münzen, die Even unter anderem zu neuen Angriffen und Fähigkeiten verhelfen. Diese sind in den taktischen Kämpfen äußerst hilfreich. Mit Evens Schleuder lassen sich Gegner angreifen. Dadurch entstehen Energie-Würfel, die Dicey mit Energie versorgen. Sobald er vollständig geladen ist, kann Dicey geworfen werden und so die Zeit einfrieren und seine mächtige Magie entfesseln. In den sich ständig verändernden Brettspiel-Arenen müssen Spieler die Kampfstrategie schnell anpassen können. Nur so können sie dem Schicksal trotzen und die Macht des Zufalls nutzen.

Lost in Random kann ab heute auf ausgewählten Plattformen vorbestellt werden und ist ab dem 10. September 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Origin und Steam verfügbar.

Quelle: Electronic Arts