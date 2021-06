Blackwood-Erweiterung für The Elder Scrolls Online steht bereit XBU TNT2808 am Di, 08.06.2021, 19:45 Uhr

Jetzt ist es endlich auch auf den Konsolen soweit - die The Elder Scrolls Online: Blackwood ist ab sofort verfügbar. Darin erforscht ihr unter anderem die berühmtberüchtigten Oblivion-Tore. Sollen wir euch noch ein wenig heiß auf das Update machen? Dann schaut euch den Trailer an!

Übrigens: Ab dem 15. Juni nutzt The Elder Scrolls Online die volle der Power der PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Falls ihr es also nicht so eilig habt, könnt ihr in wenigen Tagen auch mit schicker neuer Optik die Tore betreten.

Offizielle Infos aus der Pressemitteilung:

Als Teil des ganzjährigen Abenteuers Tore von Oblivion deckt ihr im Kapitel Blackwood die daedrischen Ränke und tyrannischen Intrigen auf, die die Region bedrohen. Enthüllt die Verbindungen dieses Komplotts zum Fürsten der Zerstörung, um seine schrecklichen Pläne für Tamriel zu vereiteln. Auch wenn Blackwood eine eigenständige Handlung bietet, gliedern sich die Ereignisse in die umfassendere Erzählung von Tore von Oblivion ein, die im späteren Verlauf von 2021 fortgesetzt wird.

Das neue Gefährtensystem

Ihr könnt euch auf unser neues Gefährtensystem freuen, mit dem es nie mehr nötig sein wird, Abenteuer ohne Mitstreiter zu bewältigen, ganz gleich, ob ihr allein oder mit Freunden unterwegs seid. Zwei neue Gefährten werden im Verlauf der Haupthandlung von Blackwood freigeschaltet und ihr könnt euch frei nach eurer bevorzugten Spielweise zwischen beiden entscheiden, deren Spielstil anpassen und sowohl ihre Ausrüstung wählen als auch ihre Fähigkeiten verbessern. Beide Gefährten besitzen eine eigene Persönlichkeit, Vorlieben, Abneigungen und einzigartige Questreihen. Oh, und diese sollten immer im Hinterkopf behalten werden, denn alle Taten nehmen Einfluss auf die Beziehung zwischen Gefährte und Spielercharakter.

Die neuen Inhalte in Blackwood

Ein neues Gebiet: Dunkelforst inkl. der Orte Leyawiin und Gideon

Eine konfliktreiche Hauptgeschichte als Teil des Abenteuers Tore von Oblivion

Das neue Gefährtensystem

Eine neue Prüfung für 12 Spieler: Felshain

Neue Weltereignisse: Portale ins Reich des Vergessens

Neue Gewölbe, offene Verliese, Anführer der offenen Welt und in sich geschlossene Quests

Update 30

Gemeinsam mit Blackwood erscheint auch das kostenloses Update 30 für alle ESO-Spielerinnen und -Spieler: Das Update enthält unter anderem ein neues Tutorium, das neue Bestrebungen-System sowie weitere Aktualisierungen, Verbesserungen und Spielerleichterungen.

Quelle: ZeniMax