Black Adam kämpft in MultiVersus XBU MrHyde am Di, 08.11.2022, 11:30 Uhr

Warner Bros. Games hat Black Adam (DC) als neuen spielbarer Charakter in MultiVersus zur Verfügung gestellt. Black Adam ist bekannt als der Herrscher von Kahndaq und wurde von den Comic-Büchern inspiriert.



Er erscheint als Teil von Season 1 mit einem Bewegungsset, das seine Superkräfte nutzt, die von den altägyptischen Göttern stammen. Seine Fähigkeiten als Schläger-Charakter werden in dem neu veröffentlichten Gameplay-Trailer zur Geltung gebracht: Mit seinem Donner- und Blitzangriff kann er Gegnerinnen und Gegner betäuben, sein elektromagnetisches Kraftfeld nutzt er zum Blocken gegnerischer Projektile und seine Flugfähigkeit hilft ihm bei Kämpfen in der Luft.



Außerdem ist ab sofort der Arcade-Modus verfügbar, der drei Schwierigkeitsgrade bietet. Spielerinnen und Spieler haben die Möglichkeit, gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund zu spielen oder sie kämpfen gegen KI-gesteuerte Gegner, um besondere Quests abzuschließen und Belohnungen zu verdienen.

Quelle: Warner Bros. Games