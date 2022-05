Beta zu The Galactic Junkers startet bald XBU TNT2808 am Sa, 28.05.2022, 18:45 Uhr

Wollt ihr vor dem Release Ende des Jahre schon vorab in The Galactic Junkers reinschnuppern? Dann habt ihr ab dem 31. Mai die Chance dazu - dann nämlich startet eine Beta auf dem PC, für die ihr euch bewerben könnt. Das verrückte Raumabenteuer könnt ihr sonst natürlich auch später auf PC, Switch, PlayStation 4 sowie Xbox One erleben.

Diese Features erwarten euch:

Erforscht unser Sonnensystem und deren neun Planeten inklusive angrenzender Sektoren

unser Sonnensystem und deren neun Planeten inklusive angrenzender Sektoren Baut Asteroiden ab, raubt oder handelt mit zwielichtigen Gestalten

Kämpft gegen und entert feindliche Schiffe

Heuert eine Crew an und versorgt sie mit allem Nötigen

Kauft, verbessert und repariert Schiffe

Beschützt euer Schiff, koste es was es wolle

Quelle: Green Man Gaming