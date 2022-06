Auf ins All - in The Galactic Junkers XBU TNT2808 am Do, 30.06.2022, 16:30 Uhr

Schmeißt die Xbox One an - oder den PC. Warum? Na, weil The Galactic Junkers heute endlich erscheint. In dem lustigen Adventures mit Kämpfen im All führt ihr eine Crew zu Ruhm und Ehre.

Das Spiel kostet 13,99 €, eine Version für Switch und PlayStation 4 folgt Anfang Juli.

Quelle: Green Man Gaming