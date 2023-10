Berzerk: Recharged soll noch dieses Jahr erscheinen XBU MrHyde am So, 08.10.2023, 16:00 Uhr

Berzerk: Recharged wird von Sneakybox entwickelt und von Atari veröffentlicht. Das Spiel erscheint noch in diesem Jahr für Windows PC, PlayStation 4 & 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und VCS.



Das ursprüngliche Berzerk, das als eines der wichtigsten Spiele der goldenen Gaming-Ära der 80er Jahre gilt, war ein multidirektionaler Top-Down-Shooter, in dem die Spieler Horden von bewaffneten Robotern durch ein endloses, elektrifiziertes Labyrinth bekämpfen mussten. Das Highlight von Berzerk ist Evil Otto, der sich als hüpfendes Smiley-Gesicht manifestiert und gnadenlos Jagd auf die Spieler macht. Anders als seine Zeitgenossen Inky, Blink und Clyde rennt Evil Otto nicht weg, kann durch Wände gehen und ist unzerstörbar. Jetzt kehrt Otto zurück und bringt eine überarbeitete Grafik, eine geschickte Twin-Stick-Steuerung und einen neuen Soundtrack der Komponistin Megan McDuffee mit.



In Berzerk: Recharged kämpfen sich Spieler durch ein tödliches Labyrinth voller bedrohlicher, sprachgesteuerter Roboter, die nur eines wollen: ihren Untergang. Fans erinnern sich an das originale Berzerk als eines der ersten Arcade-Spiele, das Sprachsynthese verwendete und Berzerk: Recharged setzt die Dialoge fort.



Natürlich darf der Bösewicht der Stunde nicht vergessen werden: Die bösartige, stets lächelnde Visage von Evil Otto. Trotz seines bedrohlichen Grinsens ist Otto eine tödliche, unbesiegbare, allgegenwärtige Bedrohung, für die es nur einen Ausweg gibt: FLUCHT. Zusammen mit Megan McDuffees Original-Soundtrack aus Sci-Fi-Synthesizern fängt Berzerk: Recharged die Atmosphäre einer verheerenden Schießerei auf einer Raumstation ein – und einer sehr groovigen Spielhalle aus den 80ern.

Quelle: Atari