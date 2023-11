Der Launch-Trailer für Berzerk: Recharged

Seit wenigen Tagen ist Berzerk: Recharged für Xbox One und Xbox Series X|S sowie für Windows PC, PlayStation 4 & 5 und Nintendo Switch mit überarbeiteter Grafik, Twin-Stick-Steuerung und einem neuen Soundtrack von Megan McDuffee erhältlich. Hier sind die Release-Infos und ein Trailer zum Start:



Gefangen in einem kybernetischen Synth-Wave-Todeslabyrinth, nehmen Spieler ihre Blaster in die Hand und schießen sich ihren Weg durch Wellen von sprechenden Robotern, die nur ein Ziel kennen: Den Tod der Spieler. Berzerk ist als eines der ersten Arcade-Spiele mit Sprachsynthese in Erinnerung geblieben und Berzerk: Recharged setzt den Trash-Talk fort.



Das ursprüngliche Berzerk, das als eines der wichtigsten Spiele der goldenen Gaming-Ära der 80er Jahre gilt, war ein multidirektionaler Top-Down-Shooter, in dem die Spieler Horden von bewaffneten Robotern in einem endlosen, elektrifizierten Labyrinth bekämpfen mussten. Das Highlight von Berzerk ist Evil Otto, der sich als hüpfendes Smiley-Gesicht manifestiert und gnadenlos Jagd auf die Spieler macht. Anders als seine Zeitgenossen Inky, Blink und Clyde rennt Evil Otto nicht weg, kann durch Wände gehen und ist unzerstörbar…und er weiß das. Jetzt kehrt Otto zurück und bringt eine überarbeitete Grafik, eine geschickte Twin-Stick-Steuerung und einen neuen Soundtrack der Komponistin Megan McDuffee mit.

Quelle: Atari