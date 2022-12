Beholder 3 ist jetzt erschienen XBU MrHyde am Fr, 16.12.2022, 14:00 Uhr

Toplitz Productions und Paintbucket Games freuen sich, Beholder 3 jetzt auch auf Konsole zu präsentieren: Ab sofort füllt Beholder 3, erst kürzlich mit dem Deutschen Entwicklerpreis in zwei Kategorien ("Beste Story" und "Best Game Beyond Entertainment”) ausgezeichnet, die Konsolenstores mit Dunkelheit und stellt die Spionage-Fähigkeiten der Spieler auf eine harte Probe.



Über Beholder 3:

Ein totalitärer Staat, der alles und jeden kontrolliert. Unterdrückende Gesetze, totale Überwachung, eingeschüchterte Menschen.



Bist du der perfekte Spion? Stelle deine Fähigkeiten unter Beweis und arbeite mit Strategie und Leidenschaft für oder gegen das System. Du bist Frank Schwarz, ein Ehemann und Vater, der sein Leben zurückgewinnen will. Du hattest mal einen bequemen Bürojob im Ministerium, aber alles änderte sich, als dich jemand reingelegt hat und du deinen Job verloren hast. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, hast du eine Abmachung mit einer hochrangigen Sicherheitsbeamtin getroffen.

Von nun an bist du ein als Vermieter getarnter Regierungsspion, der die Befehle seiner Chefin befolgt. Brich in die Wohnungen deiner Mieter ein, suche nach illegalen Sachen und werde alle los, die deine Chefin aus dem Weg räumen will. Bahne dir deinen Weg zurück ins Ministerium, spioniere und intrigiere gegen Mitarbeiter und Vorgesetzte gleichermaßen, während du dich die Leiter hocharbeitest. Verschiedene Fraktionen wetteifern insgeheim um die Macht sowohl im Ministerium als auch im Land. Spiele sie zu deinem Vorteil gegeneinander aus.

Quelle: SunDust