Beholder 3 kommt auch für Konsolen XBU MrHyde am Fr, 11.11.2022, 15:45 Uhr

Toplitz Productions gratuliert Paintbucket Games sehr herzlich zur Nominierung für den Deutschen Entwicklerpreis 2022 zum “Best Game Beyond Entertainment” sowie “Beste Story” für ihr Spiel Beholder 3. Der deutsch-österreichische Publisher sicherte sich schon vor einiger Zeit die Rechte an den Konsolenportierungen und wird den Titel auf Konsolen veröffentlichen.



“Als große Liebhaber der Serie waren wir immer vom enormen Potenzial von Beholder 3 überzeugt und freuen uns sehr, das Spiel auch den Konsoleros zugänglich zu machen! Die Nominierung für den Deutschen Entwicklerpreis bestätigt uns und wir sind davon überzeugt, dass auch die Konsolenspieler das von Intrigen und dunklen Machenschaften geprägte Abenteuer für sich entdecken werden”, erklärt Stefan Berger, Head of Business Development & Sales Toplitz Productions.



Beholder 3 soll bereits in wenigen Wochen die Konsolen-Stores mit Dunkelheit füllen und die Spionagefähigkeit der Spieler fordern.

Quelle: Toplitz Productions