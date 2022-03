Back 4 Blood rockt über 10 Mio. Spieler XBU ringdrossel am Mi, 02.03.2022, 10:15 Uhr

Zombies sind weiterhin in. Wie die Turtle Rock Studios angeben, konnte der Zonmbie-Action-Titel Back 4 Blood inzwischen mehr als 10 Mio. Spieler weltweit begeistern. Der Titel ist allerdings auch im Xbox Game Pass verfügbar.

Die nächste Erweiterung "Tunnels of Terror" wird am 12. April in Europa veröffentlicht werden.

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment