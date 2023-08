Aus FIFA wird EA Sports FC 24 XBU MrHyde am Fr, 18.08.2023, 12:55 Uhr

In wenigen Wochen geht in der Videogames-Branche eine Ära zu Ende. Nach 30 Jahren endet die Zusammenarbeit von EA Games und FIFA, daher kommt der Nachfolger von FIFA 23 unter neuem Namen auf den Markt. Dieser heißt ab sofort EA Sports FC und erscheint am 29. September dieses Jahres erstmals unter seinem neuen Namen.

EA Sports FC 24 erscheint pünktlich zum Start der großen Fußball-Ligen. Das befeuert den Hype rund um den beliebtesten Sport der Welt noch einmal kräftig. Immerhin steht am Ende dieser Saison mit der EURO 2024 ein weiteres Großevent vor der Tür. Dies kommt nicht nur jenen Stars zugute, die sich verändern möchten, sondern vor allem den Fans und der Wirtschaft. Schließlich findet die EURO 2024 in Deutschland statt und richtet das internationale Augenmerk neuerlich auf den Ex-Weltmeister. Viele enttäuschte Fans hoffen jetzt, dass dieses Turnier der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen ähnlichen Schub verpasst, wie die legendäre Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die als Sommermärchen in die Geschichte eingegangen ist.

Doch auch die Wirtschaft erhofft sich eine neue Begeisterung rund um die Stars des deutschen Fußball-Nationalteams. Getränkeproduzenten setzen ebenso auf das runde Leder wie die Hotellerie und Gastronomie. Daneben versprechen sich auch die Sportwetten-Anbieter Rekordumsätze. Schließlich gastiert die EURO 24 mitten in Europa, das wird gewaltige Fanströme in Bewegung setzen. Diese finden auf den Seiten der Branche punktgenau Prognosen für die kommenden Spiele und alle Favoriten. Immerhin hängt der wirtschaftliche Erfolg der Sportwetten-Anbieter von ihrer Kompetenz ab. Die Online Wetten spiegeln die spielerische Stärke der Mannschaften wider und sind ein guter Gradmesser für die Turnierfavoriten. Gleichzeitig bieten die Wetten die Chance, die eigene Mannschaft zu unterstützen und dadurch noch mehr Spannung aufzubauen. Jetzt hoffen die Fans, dass sich die Spieler aus Deutschland aus ihrem Tief befreien können und ihnen eine große EURO 24 bieten werden.

Das kann der neue Karrieremodus

Doch vorerst geht es darum, die neueste Ausgabe der berühmtesten Fußball-Simulation der Welt zu testen. Diese veröffentlichte vor kurzem einen Deep Dive zum beliebten Spielmodus Ultimate Team. Dieser verbindet die Fans während der laufenden Saison mit der echten Fußballwelt und präsentiert Inhalte, die von den tatsächlichen Leistungen in den Ligen beeinflusst werden. Doch im Mittelpunkt der zahlreichen Neuerungen in EA Games FC 24 steht der Karrieremodus. Dieser soll den Gamern noch mehr Möglichkeiten bieten, das eigene Team zu verbessern. Der Entwickler hat angekündigt, eine neue Ära in der Fußball-Simulation einläuten zu wollen. Das beweist auch der Zugang zur Nintendo Switch-Version. Diese wurde von Grund auf neu entwickelt.

Realismus und Authentizität stehen im Mittelpunkt des neuen Karrieremodus. Dieser wurde modernisiert und neu überarbeitet. In EA Sports FC 24 sollen die Spieler als Trainer oder Manager eines Klubs ihrem Verein noch stärker den Stempel aufdrücken als bisher. Daher hat man bei EA Games das taktische Konzept stark erweitert. Die Spieler haben jetzt mehr Kontrolle über die Auswahl, Umsetzung und Perfektionierung der Spielweise, das soll der eigenen Mannschaft zugutekommen. Die Spielkonzepte wie Tiki-Taka, Konter, Flügelspiel und Bus Parking erhalten dadurch noch mehr Bedeutung beim Aufstieg des Teams.

Jetzt kann nicht nur ein Spielstil ausgewählt, sondern auch noch das Konzept individuell angepasst werden. Das geht bis hin zu den Aufgaben einzelner Feldspieler. Der Klubmanager erhält weitere Trainer zur Seite gestellt, die ihn bei der Umsetzung unterstützen. Zukünftig arbeitet jeder Mannschaftsteil mit einem eigenen Trainer. Das gilt nicht nur für den Torwart, sondern auch für Angriff, Mittelfeld und Verteidigung.

Die Vorbereitung auf das nächste Spiel läuft zukünftig differenziert ab. In den Trainingsplänen legt man fest, worauf sich die Spieler konzentrieren sollen. Dazu stehen Fitness, Bissigkeit oder eine Mischung aus beiden Bereichen zur Verfügung. Insgesamt fünf verschiedene Trainingspläne stehen zur Auswahl bereit. Einzelne Spieler können sogar individuell trainieren, das gilt auch für die Unterscheidung zwischen der Startelf und den Auswechselspielern.

Um die Mannschaft ideal vorzubereiten, erhalten die Gamer in Zukunft auch einen detaillierten Vorbericht über den nächsten Gegner. Das erleichtert es enorm, die Taktik entsprechend anzupassen. Der Bericht enthält Einzelheiten über die zu erwartende Aufstellung, die Schlüsselspieler und den Spielstil. Neben all den Neuerungen erwarten Beobachter auch die Rückkehr eines bekannten Vereins.

Comeback eines legendären Klubs?

Glaubt man den Gerüchten, dann feiert in EA Sports FC 24 ein legendärer Fußballklub aus Europa sein großes Comeback. Es handelt sich dabei offenbar um den SSC Neapel. Doch das wäre eine große Überraschung, schließlich hat der Verein gerade erst seine Vereinbarung mit dem EA Games-Konkurrenten Konami verlängert. Bisher traten zwar alle Spieler des Klubs in FIFA auf, doch die Rechte an dem Klub selbst hatte EA Games nicht. Das soll sich jetzt, wenn die Leaker richtig liegen, geändert haben.

Der SSC Neapel stellte in der Vergangenheit jedoch keine Ausnahme dar. In der italienischen Liga fehlten einige prominente Klubs, darunter auch der AS-Roma und Lazio Rom. EA Games behalf sich daher meistens mit einem generischen Klub. Die Spieler selbst waren im FIFA jedoch immer vorhanden.

Diese Systemanforderungen stellt das Game

Für die Spieler am PC stellt sich allerdings die Frage, ob ihr Gerät die technischen Herausforderungen von EA Sports FC 24 bewältigen kann. Die gute Nachricht ist, dass diese jenen von FIFA 23 gleichen. Die einzige Hürde dürfte allerdings der Speicherplatz werden. Damit wird die SSD wichtiger als die Grafikkarte, denn für EA Sports FC 24 sollten mindestens 100 GB Speicherplatz zur Verfügung stehen.

EA Sports FC 24 erscheint am 29. September für alle Konsolen wie Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 und 4, Nintendo Switch und den PC. Wer sich jedoch die Ultimate Edition sichert, kann bereits ab dem 22. September mit dem FIFA-Nachfolger loslegen. Die Erwartungen an das Spiel sind riesig, jetzt liegt es an EA Games diese auch zu erfüllen.

Quelle: XBU