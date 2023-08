EA SPORTS FC 24 veröffentlicht Details zu Ultimate Team XBU MrHyde am So, 13.08.2023, 14:00 Uhr

EA SPORTS FC veröffentlichte diese Woche seinen Deep Dive zum beliebten Spielmodi Ultimate Team. In Ultimate Team stellen Fans ihr Wunschteam zusammen und treten in Offline- und Online-Duellen gegen andere Spieler an.



Fans können mit aktuellen und ehemaligen Profis aus dem Männerfußball und dem Frauenfußball ihren eigenen Club auf und neben dem Rasen repräsentieren. Das neue Feature Ultimate Team Evolutions ermöglicht es den Spieler:innen, Profis zu verbessern und so eigene Vereinslegenden zu entwickeln. Durch die Einführung des Frauenfußballs in EA SPORTS FC 24 Ultimate Team dürfen Fans sich außerdem auf die UEFA Women’s Champions League, die Barclays FA Women’s Super League, die D1F, die National Women's Soccer League und als Neuzugänge die Google Pixel Frauen-Bundesliga und die Liga F in Ultimate Team freuen. Ultimate Team verbindet Fans die ganze Saison über mit der Fußballwelt und bietet Inhalte, die von realen Leistungen und Wettbewerben wie der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der CONMEBOL Libertadores beeinflusst werden.

Ultimate Team Evolutions: Ein neues Feature, welches durch einen Fortschrittspfad die Verbesserung der Profis eines Vereins ermöglicht. Fans können ihre Lieblingsprofis zu Clublegenden entwickeln, indem sie Aufgaben abschließen und ihre Skills, ihre Spielstile, ihre Gesamtwerte und den Look ihrer Items verbessern.

Frauenfußball in Ultimate Team: EA SPORTS FC 24 ist ultimativ. Ultimate Team vereint beide Hälften des Weltfußballs und bringt männliche und weibliche Profis auf demselben Rasen zusammen. So ergeben sich komplett neue Teamaufbau-Möglichkeiten. Zusätzliche Kampagnen im gesamten Saisonverlauf bieten Anknüpfungspunkte an reale Leistungen im Frauenfußball.

Spielstile in Ultimate Team: Die Spielstile präsentieren eine ganz neue Dynamik in Ultimate Team, die über Gesamtwerte hinausgeht. Fans können eine Mannschaft anhand der wahren Stärken und der tatsächlichen Spielweise ihrer Profis aufbauen. Spielstile+ bringen das Ganze auf ein neues Level. Sie geben den Profis Fähigkeiten, die einzigartig sind.

Neues Profi-Item-Design: EA SPORTS FC 24 führt das unverkennbare Design der Ultimate Team-Profi-Items in eine neue Ära. Die Profis stehen dabei im Mittelpunkt, und Fans erhalten alle wichtigen Infos, die sie brauchen, um einen Profi auf einen Blick zu analysieren. Die Profi-Items erwecken die Profis mit noch größeren Bildern und mit animierten Hintergründen zum Leben. Und hinzu kommen noch zugänglichere Details, wie Ligawappen und Spielstile+.

Community-Feedback: Die Wünsche der Community sind in Ultimate Team in diesem Jahr zu zentralen Features geworden. Spieler:innen können alle Aufgaben-Boni auf einmal abrufen, Profi-Positionen ohne Verbrauchs-Item ändern, neue Mannschaften mit verbesserter ICON-Chemie aufbauen, noch schneller durch Ultimate Team blättern, sich mit einer neuen Schnellauswahl noch müheloser durch die Features bewegen, neue Aufgaben und Inhalte ganz leicht aufrufen und noch bequemer auf den Rasen zurückkehren.

