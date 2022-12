Atomic Heart zeigt Game Awards Trailer XBU MrHyde am Fr, 09.12.2022, 10:30 Uhr

Focus Entertainment und Mundfish freuen sich, einen neuen Trailer zum kommenden Action RPG Atomic Heart, welches in einem verrückten Utopia einer Post-WWII-Welt angesiedelt ist, zu enthüllen. Das Spiel erscheint am 21. Februar für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.

Quelle: Focus Entertainment