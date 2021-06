Atmosphärisches Adventure Omno erhält Trailer XBU TNT2808 am Mo, 07.06.2021, 13:30 Uhr

Habt ihr Lust auf eine mysteriöse Reise durch vergessene Lande? Dann solltet ihr euch den neuen Trailer zum Spiel Omno einmal ansehen. Der zeigt "The Forgotten Lands" und weiß durch Atmosphäre zu überzeugen.

Übrigens: An Omno arbeitet nur ein einziger Entwickler - der Deutsche Jonas Manke. Was er da allein mithilfe der Unreal Engine zaubert, finden wir schon verblüffend. Im Sommer soll das Adventure mit 3D Puzzle-Platform-Einlagen unter anderem für die Xbox One erscheinen. Wir sind gespannt, welche Landschaften und Kreaturen uns erwarten werden, ihr auch?

Quelle: Future Friends Games