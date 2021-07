Omno bietet noch im Juli Abenteuer XBU TNT2808 am Do, 08.07.2021, 15:30 Uhr

Ursprünglich über Kickstarter realisiert, hat das vom deutschen Solo-Entwickler Jonas Manke geschaffene Omno endlich ein Erscheinungsdatum. Am 29. Juli wird es soweit sein, dann unter anderem auf der Xbox One.

Richtig cool: Das Singleplayer-Abenteuer wird direkt im Game Pass erscheinen. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns Ende Juli erwartet, gibt der Releasedatum-Trailer. Und natürlich die Pressemitteilung, die wir hier für euch ebenfalls parat haben:

Omno entführt den Spieler auf eine Entdeckungsreise durch eine uralte Welt voller Wunder. Es ist ein Einzelspieler-Abenteuer gefüllt mit Rätseln, Geheimnissen und Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Es erwartet den Abenteurer eine lebendige Welt mit skurrilen Kreaturen in der sie den Hintergrund ihrer Pilgerreise herausfinden.

"Anfangs habe ich Omno nur aus Spaß gemacht - ich wollte eigentlich nur eine kleine Welt schaffen, in die ich nach der Arbeit entkommen kann", sagt Omno-Entwickler Jonas Manke. "Erst das Feedback meiner Freunde und Familie hat vermuten lassen, dass ich aus Omno vielleicht mehr machen, und Spieler einladen könnte auch in meine Welt abzutauchen! Dass ich hier nach fünf Jahren Entwicklungszeit und einem erfolgreichen Kickstarter angekommen bin und das Spiel für PC und auch Konsolen erscheint, fühlt sich wie ein wahr gewordener Traum an!"

Features

Eine Reise in die Vergangenheit - Erlebe eine zeitlose Geschichte rund um Aufopferung und Selbstentdeckung, während du die Wahrheit hinter deiner Pilgerreise entdeckst

Erlebe eine zeitlose Geschichte rund um Aufopferung und Selbstentdeckung, während du die Wahrheit hinter deiner Pilgerreise entdeckst Eine uralte Welt, die es zu entdecken gilt - Erkunde atmosphärische Landschaften, einschließlich dichter Dschungel und Wüsten, bis hin zu Inseln in luftigen Höhen

Dynamische Moves - Jonas, ein ehemaliger professioneller Animator, bringt die Welt von Omno mit flüssigen Animationen zum leben - gleite, dashe, surfe und teleportiere dich durch wunderschöne Landschaften

Keine Kämpfe, nur Neugierde - Befreunde eine Reihe von mystischen Tieren komplett gewaltfrei - von aufgeweckten Insekten bis zu massiven Giganten

Verblüffende Puzzles - Rätsle dich durch eine Reihe von Herausforderungen, um den Pfad zum Licht zu frei zu schalten

