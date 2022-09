Assassin's Creed Mirage von Ubisoft angekündigt

Nachdem ein geleaktes Artwork das Spiel schon quasi verraten hat, wurde von Ubisoft das kommende Assassin's Creed Mirage für nicht näher genannte Plattformen offiziell angekündigt. Demzufolge ist auch das zuvor veröffentlichte Artwork echt.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.



We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs