As Dusk Falls ist ein Graphic Novel für bis zu 8 Spieler am Di, 14.06.2022

Falls ihr gemeinsam mit bis zu acht Freunden eine kompromisslose Geschichte rund um Familie, Widerstandsfähigkeit und Aufopferung erleben wollt, dürfte As Dusk Falls, das am 19. Juli für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird, genau richtig für euch sein. Natürlich findet ihr das Spiel auch direkt zum Release im Xbox Game Pass wieder.

Zum Leben erweckt wird die filmische Story durch die Darbietung von Schauspieler*innen, die in einem wunderschönen künstlerischen Stil digital gerendert wurden. Durch dieses einzigartige Erlebnis spielt sich das Game wie das Bewegtbild eines Romans.

In As Dusk Falls hast du die Kontrolle über das Leben von Menschen, die so sind wie du und ich. Weit entfernt von perfekt. Du wirst dazu eingeladen, Dich in ihre realen Probleme und Wünsche einzufühlen. Alles fängt 1998 in einer kleinen Stadt in Arizona mit einem schief gelaufenen Raubüberfall an. Von da an haben die Entscheidungen, die du triffst, einen maßgeblichen Einfluss auf das Leben der Charaktere in dieser zwei Jahrzehnte umspannenden Geschichte, die in zwei Büchern erzählt wird.

Aufopferung vs. Überleben: Kannst du dich von dem toxischen Einfluss deiner Familie losreißen? Kannst du deine Vergangenheit überwinden? Deine Entscheidungen werden es sein, die das Schicksal der Charaktere bestimmen.

Verwobene Schicksale: Folge zwei Familien auf ihrem Weg zu überleben, sich zu schützen und Herausforderungen zu bewältigen, die tief in den vorigen Generationen verwurzelt sind.

Gemeinschaftserlebnis: Lerne dich selbst und deine Mitspieler*innen besser kennen, indem du im Gameplay mit bis zu 8 Spieler*innen gleichzeitig (lokal, online oder ein Mix aus beidem) die Werte entdeckst, die hinter euren Entscheidungen liegen. Die As Dusk Falls Companion App ermöglicht es, Entscheidungen im Game gemeinsam zu treffen: nutze einfach ein Smartphone oder Tablet, um mit oder gegen deine Freund*innen zu voten.

Spiele die Story wieder und wieder, um die verschiedenen Ausgänge für die Charaktere herauszufinden und entdecke die versteckten Nuancen hinter jeder noch so kleinen Entscheidung. Werden deine Charaktere das Ganze unversehrt überstehen? Zu was für einer Art von Mensch werden sie sich entwickeln?

As Dusk Falls ist ab 19. Juli für Xbox Series X|S, Windows PC, Steam und Day One im Xbox Game Pass (Konsole und PC) verfügbar sowie auf unterstützten Mobiltelefonen, Tablets und PCs mit niedrigen Spezifikationen über Xbox Cloud Gaming erhältlich.

Quelle: Microsoft / INTERIOR/NIGHT