Launch Trailer zu As Dusk Falls

Das Krimi-Drama As Dusk Falls ist jetzt auf eurer Konsole verfügbar und kann als Inhaber vom Xbox Game Pass kostenlos geladen werden (ansonsten für 29,99 Euro erhältlich). As Dusk Falls ist eine interaktive Erzählung für alle Gamer. Spiele als Einzelgänger oder gemeinsam mit Freunden im Team.



Inspiriert von prestigeträchtigen Fernsehserien hat das Team von Interior/Night eine kompromisslose Geschichte über Familie, Durchhaltevermögen und Opferbereitschaft geschaffen. Du erfährst mehr über die Familien Walker und Holt und wie sich ihre Leben überschneiden. Im Verlauf der Handlung wirst Du immer wieder mit herausfordernden Situationen konfrontiert, in denen es nicht einfach ist, eine richtige Entscheidung zu treffen. Egal ob Geiselverhandlung oder Raubüberfall, in diesem Familienstreit gibt es jede Menge Konflikte zu lösen.

Quelle: Xbox Game Studios