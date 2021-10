Aluna: Sentinel of the Shards hat ein Releasedatum XBU ringdrossel am Do, 14.10.2021, 09:45 Uhr

Das Action-RPG Aluna: Sentinel of the Shards von Digiart Interactive wird am 26. Mai 2022 zunächst für die Switch ausgeliefert. Die Xbox One-Version folgt dann etwas später. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, gibt es bis dahin schon mal einen Releasedate-Trailer für euch.

Quelle: Digitart Interactive