Entwickler-Video zu Aluna: Sentinel of the Shards XBU MrHyde am Di, 23.03.2021, 11:45 Uhr

Im Laufe des Jahres wird der Indie-Actiontitel Aluna: Sentinel of the Shards auf Xbox One, PC, Nintendo Switch und PlayStation 4 digital erscheinen. Die Macher von Digitart Interactive gewähren einige Einblicke hinter die Kulissen in einem Making Of-Video. Es ist in englischer Sprache.

Quelle: Digitart Interactive