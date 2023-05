Alan Wake II: Erste Gameplay-Szenen veröffentlicht

Auf dem Summer Game Fest lässt es sich Remedy Entertainment nicht nehmen, den von vielen Fans gewünschten Nachfolger Alan Wake II näher zu präsentieren. Der neue Trailer zeigt wie sich die Geschichte in Bright Falls weiterentwickeln wird und ermöglicht erste Eindrücke vom Gameplay zu gewinnen.

Das Spiel wird als Standard (59,99 €) und Deluxe Edition (79,99 €) angeboten, die als Bonus diese Features ausliefert:

Erweiterungspass (Night Springs Expansion und Lake House Expansion)

Nordischer Schrotflinten-Skin für FBI Agentin Saga (Teil des Erweiterungspasses)

Parliament Schrotflinten-Skin für Alan

Crimson Windbreaker für Saga

Promi-Anzug für Alan

Laternen-Anhänger für Saga

Der Schriftsteller Alan Wake, gefangen in einem Albtraum jenseits unserer Welt, verfasst eine dunkle Geschichte, um die Realität um ihn herum zu verändern und seinem Gefängnis zu entkommen. Von finsteren Schrecken gejagt kämpft Wake darum, nicht den Verstand zu verlieren, und versucht, den Teufel mit dessen eigenen Waffen zu schlagen.

Anderson und Wake kämpfen verzweifelt in getrennten Realitäten und sind doch im Innersten auf eine Art verbunden, die sie nicht begreifen: Sie spiegeln einander, wiederholen sich gegenseitig und beeinflussen die Welten, die sie umgeben.

Eine übernatürliche Dunkelheit, genährt durch die Horrorgeschichte, befällt Bright Falls, verdirbt seine Bewohner und bedroht Andersons und auch Wakes Liebste. Licht ist ihre Waffe – und sichere Zuflucht – im Kampf gegen die Finsternis. Können sie aus einer Horrorgeschichte voller Opfer und Monster ausbrechen, um die Helden zu werden, die sie sein müssen?

Löse ein tödliches Rätsel

Was als Mordermittlung in einer Kleinstadt beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum. Entdecke in dieser Psycho-Horrorgeschichte voll intensiver Spannung und unerwarteter Wendungen den Ursprung der übernatürlichen Dunkelheit.

Spiele als zwei Charaktere

Erlebe die Geschichten von Alan Wake und Saga Anderson und beobachte die Entwicklung der Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven. Wechsle zwischen Andersons Wettlauf um Leben und Tod, um den Fall aufzuklären, und Wakes verzweifelten Versuchen, seine Realität umzugestalten, um den Tiefen des Dunklen Ortes zu entkommen.

Erkunde zwei Welten

Entdecke zwei wunderschöne und gleichzeitig entsetzliche Welten, beide mit ihren eigenen Charaktere und tödlichen Bedrohungen. Bestaune die herrlichen Landschaften des Cauldron Lake und die idyllischen Städtchen Bright Falls und Watery der pazifischen Nordwestküste, und kämpfe gleichzeitig darum, aus der alptraumhaften Stadtlandschaft des Dunklen Ortes zu fliehen.

Quelle: Epic Games