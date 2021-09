Aeon Must Die! enthüllt Releasedatum in neuem Trailer XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 14:30 Uhr

Ihr braucht natürlich nicht den Trailer sehen, um das Releasedatum von Aeon Must Die! zu erfahren - wir verraten es euch. Ab dem 14. Oktober könnt ihr auf der Xbox One, PC und weiteren Konsolen loslegen. Trotzdem empfehlen wir den Trailer, denn es gibt satte fünf Minuten Gameplay zu sehen.

Eine unglaubliche Optik, die nur von der brutalen Over-the-Top Action ausgestochen wird

Ein bunter Mix inspiriert durch Mangas und Graphic Novellen gibt Aeon Must Die! einen ganz eigenen Look, der euch um den Verstand bringen wird. Seht euch ruhig an, wie der Stil im ungekürzten Gameplay Trailer auf euch wirkt und in dem ihr schon jetzt einige spektakuläre Combos und Moves sehen könnt. Genießt die wilde, einzigartige Art Direction des Spiels auch auf den vierzehn neuen Screenshots, die zusammen mit dem Trailer veröffentlicht wurden.

In Aeon Must Die! erlebt ihr die interstellare Geschichte von Aeon. Eine Geschichte voller Verrat, Liebe und Rache - verpackt in einem spektakulären Beat ‘em Up, das halsbrecherisches Gameplay bietet, welches risikofreudige Spieler belohnt. Eine innovative KI und taktische Kämpfe die sich Klassiker legendärer Prügelspiele als Vorbild genommen haben runden das Gesamtpaket ab. Betrogen und von seinen Generälen dem Tod überlassen ist Aeonm geschwächt und ohne Körper für den Rachefeldzug. Er verschmilzt mit dem Spieler um zu überleben - und um seine Rachepläne in die Tat umzusetzen.

Reist durch die futuristische Stadt Pantheon, kämpf um Macht, Freiheit und den freien Willen - alles in einem unvergleichlichem Art Style.

Aeon Must Die! kommt am 14. Oktober auf die Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Käufer, die den Titel vor dem 28. Oktober kaufen, bekommen zudem das Wrathful King Set DLC kostenlos dazu. Es beinhaltet einen Skin für Aeon und sein Bike!

Quelle: Focus Home Interactive