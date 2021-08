Sci-Fi-Brawler Aeon Must Die! erwartet uns noch in diesem Jahr XBU TNT2808 am Mi, 18.08.2021, 14:00 Uhr

Das stylische Beat'em-Up Aeon Must Die! soll noch in diesem Jahr den Weg auf die PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC finden. Das abgefahren Spiel präsentiert sich mit einzigartigem Grafikstil, der von Animes inspiriert wurde. Die Geschichte handelt von Verrat, Liebe und Rache!

Ein einzigartiges Beat’em-Up, vollgepackt mit brutaler Over-The-Top Action in einem noch nie dagewesenem Artstyle

Erlebt ein spektakuläres Beat ‘em-Up das riskantes Spielen besonders belohnt, einen innovative KI in taktischen Kämpfen bietet und das mit einem unfassbaren Grafikstil aufwartet.

Aeon, der gefürchtete Imperator der unaufhaltbaren Void Aramada wurde betrogen und von seinen Generälen dem Tod überlassen. Geschwächt und ohne Körper für den Rachefeldzug, verschmilzt er mit dem Spieler um zu überleben - und um seine Rachepläne in die Tat umzusetzen.

Entscheidet, wer lebt und wer stirbt - und verändert das Schicksal der Galaxie

Bereist die futuristische Stadt Pantheon, um jene, die den Imperator verraten haben, zu vernichten oder zu unterwerfen, während ihr gleichzeitig für euren freien Willen kämpft - und um die Kontrolle über den eigenen Körper.

Werdet ihr Aeons Willen erliegen und seine Macht freisetzen, euch selbst dabei aber verlieren? Oder werdet ihr den schweren Pfad beschreiten und frei sein? Und werdet ihr bereit sein, den Preis der Freiheit zu bezahlen?

Quelle: Focus Home Interactive