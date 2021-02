Ab Mai wird Dodgeball in Knockout City gespielt XBU MrHyde am Fr, 19.02.2021, 13:45 Uhr

Wer kennt aus der Schule noch Völkerball? Cooler klingt es, wenn man es Dodgeball nennt und als Multiplayer-Game unter dem Titel "Knockout City" veröffentlicht. Electronic Arts und die Velan Studios bringen den Titel am 21. Mai 2021 für Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC über Origin und Steam sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S durch Aufwärtskompatibilität mit Grafik- und Leistungsverbesserungen heraus.



„Bei Velan sind wir immer bestrebt, neue Spielerlebnisse zu erschaffen“, sagt Karthik Bala, Mitbegründer und CEO von Velan Studios. „Knockout City beginnt mit dem täuschend einfachen Konzept des Werfens und Fangens eines Balls und lässt eine unglaubliche Menge an Geschicklichkeit, Tiefe und Stil einfließen, was für ein spaßiges und wettkampforientiertes Multiplayer-Erlebnis sorgt. Man muss es einfach spielen, um es zu glauben. Es ist nicht einfach nur Dodgeball – es ist eine Dodgeball-Schlacht. Seitdem wir diese Magie zum ersten Mal im Spiel entdeckt haben, konnten wir nicht mehr aufhören zu spielen, und jetzt können wir es kaum erwarten, dieses Erlebnis mit einigen von euch während der ersten geschlossenen Beta an diesem Wochenende zu teilen.“



Ob 3-gegen-3-, 4-gegen-4- oder Jeder-gegen-jeden-Schnellspiele in Straßenpartien, wettkampforientierte Ligaspiele oder ein organisiertes Spielerlebnis in einem Privatspiel – der Kampf gegen konkurrierende Crews nimmt viele Formen an. In Knockout City beginnen die Spieler jede Partie auf gleicher Augenhöhe und müssen sich auf ihr Können verlassen, um ihre Rivalen auszuschalten. Auch eine solide Crew macht den Unterschied zwischen Austeilen und Einstecken aus. Es ist leicht, in das Spiel einzusteigen und es zu spielen, aber nur Übung ist der Schlüssel, um Positionierung, Timing und Teamwork zu meistern und die verrückten Dodgeball-Schlachten für sich zu entscheiden.



Sobald die Spieler ihre Moves beherrschen, wollen sie mit ihrem eigenen, einzigartigen Look glänzen. Die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten in Knockout City – von Aussehen, Ausrüstung, Einstellung, Körpertyp und Frisur bis hin zu einem benutzerdefinierten Gleitschirm, K.-O.-Effekten und Spottanimationen – erlauben es den Spielern, sich mit Stil in die Schlacht zu stürzen. Es geht aber nicht nur um die Spieler, sondern auch um ihre Crew. Mit bis zu 32 plattformübergreifenden Freunden können die Spieler ihren Crew-Namen, ihr Logo und ihr Banner anpassen und sogar ein Crew-Fahrzeug auswählen, mit dem sie in die Schlacht ziehen.



„Es ist uns eine Ehre, mit Velan Studios an ihrer ersten EA Originals-Veröffentlichung zu arbeiten“, sagte Steve Pointon, Senior Vice President für Drittanbieter-Inhalte und Entwicklung bei Electronic Arts. „Das Team, das aus einigen der besten Köpfe der Branche besteht, hat mit seiner Arbeit an Knockout City sein enormes Fachwissen und Talent unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr darauf, dass es jeder spielt und spürt, was dieses Spiel zu einem fesselnden und innovativen Spielerlebnis macht.“

Spieler in Nordamerika und Europa können das Spiel während der ersten geschlossenen Beta an diesem Wochenende vom 20. bis 21. Februar auf Origin und Steam auf PC spielen.



Wenn das Spiel am 21. Mai veröffentlicht wird, haben Spieler außerdem für einen begrenzten Zeitraum Zugriff auf eine kostenlose Testversion für PC auf Origin und Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, mit der die Vollversion des Spiels gespielt werden kann. Zum Start bietet Knockout City ein komplettes Multiplayer-Paket mit fünf Multiplayer-Karten, einer interaktiven Umgebung, in der Spieler und ihre Crew trainieren können, sechs Ballarten, vollständige Charakteranpassung, Cross-Play, plattformübergreifenden Fortschritt, Straßenpartien mit fünf Start-Playlists, Ligaspiele, private Partien und dem kompletten Straßenrang-Fortschritt mit Hunderten von kosmetischen Objekten. Neben diesen massiven Inhalten zum Start wird Knockout City durch Saisons eine Menge neuer Inhalte ohne zusätzliche Kosten mit sich bringen, wobei jede Saison neue Karten, Modi, Bälle, zeitlich begrenzte Events und mehr enthalten kann.



Spieler, die sich während der kostenlosen Testphase für den Kauf der Vollversion für 19,99 € entscheiden, können ihren gesamten Spielfortschritt übertragen und erhalten zusätzliche kosmetische Belohnungen, während sie sich in Knockout City in die nächste Schlacht stürzen. Spieler, die das Spiel nach der kostenlosen Testphase kaufen, können trotzdem ihren gesamten Fortschritt übertragen.

Quelle: Electronic Arts