505 Games zeigt neue Spiele auf Produktshowcase XBU TNT2808 am Mi, 18.05.2022, 16:00 Uhr

Es war der erste Produktshowcase für den italienischen Publisher 505 Games, doch gleich drei Spiele wurden für 2022 und 2023 angekündigt. Mit Stray Blade und Miasma Chronicles erscheinen auch zwei davon für Xbox-Konsolen.

AMONG THE TROLLS

Among the Trolls ist ein First-Person-Survival-Action-Adventure, in dem die Geheimnisse der auf der finnischen Folklore basierenden Wälder gelüftet werden müssen. Auf der Suche nach den eigenen Großeltern, die in der Wildnis verschwunden sind, müssen Spieler:innen das Überleben in einer unbarmherzigen Umgebung lernen. Among the Trolls kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden.

STRAY BLADE

Stray Blade ist ein Action-Rollenspiel, dessen Protagonist ein schurkischer Abenteurer ist, der mit seinem schelmischen Begleiter Boji, dem Xhinnon-Wolf, das alte Tal von Acrea erkundet. Dabei gilt es, die Geschichte des vergessenen Tals zu enthüllen und die Kräfte der drei acreanischen Metalle zu beherrschen, um das Gleichgewicht in diesem vom Krieg zerrissenen Land wiederherzustellen. Stray Blade wird im Jahr 2023 für PC über Steam und im Epic Games Store, sowie für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.

MIASMA CHRONICLES

Miasma Chronicles ist das neue Taktik-Abenteuer der Schöpfer von Mutant Year Zero: Road to Eden. Eine mysteriöse Macht namens Miasma wüstet auf der Welt umher und hat ein apokalyptisches Ödland hinterlassen. Dabei gilt es mehr über diese Macht herauszufinden und dessen Geheimnisse aufzudecken. Miasma Chronicles kann bereits über Steam, den Epic Games Store, sowie für die Playstation und Xbox auf die Wunschliste gesetzt werden.

Quelle: 505 Games