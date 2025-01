Developer_Direct von Xbox kehrt bald zurück XBU MrHyde am Mo, 13.01.2025, 13:00 Uhr

Am Donnerstag, den 23. Januar, um 19 Uhr deutscher Zeit erhalten Fans mit der Developer_Direct einen Einblick in eine Auswahl der mit Spannung erwarteten Spiele, die in diesem Jahr für Xbox Series X|S, PC und Game Pass erscheinen.



Präsentiert von den Spieleentwicklern persönlich, bietet die Developer_Direct einen detaillierten Blick auf kommende Titel, wie sie entwickelt werden und wer sie entwickelt. Eine Übersicht der Spiele liefert Microsoft hier mit:

DOOM: The Dark Ages: Wir statten dem legendären Studio von id Software in Richardson, Texas, einen Besuch ab, um mehr über DOOM: The Dark Ages zu erfahren. DOOM: The Dark Ages erzählt den Ursprung der epischen Geschichte, die die Wut des DOOM Slayers erklärt.

South of Midnight: Compulsion Games, der Schöpfer von Contrast und We Happy Few, gewährt einen spannenden Einblick in South of Midnight, ein Third-Person-Action-Adventure, das im tiefen amerikanischen Süden spielt.

Clair Obscur: Expedition 33: Sandfall Interactive nimmt uns mit hinter die Kulissen ihres Studios, um uns einen Einblick in die Entwicklung von Clair Obscur: Expedition 33 zu geben. Das Team wird uns mehr über die Entstehung des RPGs erzählen und darüber, wie sie planen, eine atemberaubende Geschichte in einer wunderschönen Fantasy-Welt zu erzählen.

Überraschungstitel: Sei gespannt auf die Ankündigung eines brandneuen Spiels.

Quelle: Microsoft