Seit über 10 Jahren hat sich die Firma Scuf auf die Fahnen geschrieben, Hochleistungs-Controller für professionelle oder ambitionierte Gelegenheitsspieler zu entwerfen. Der Scuf Instinct Pro ist die neueste Kreation für die Xbox und den PC, die wir für euch heute genauer unter die Lupe nehmen.

Selbstbewusstes Understatement?

Sofern ihr den Scuf Instinct Pro bestellt, erwartet euch in der sehr stabilen und wertigen Pappverpackung der Controller an sich, ein kleines Handbuch sowie Zubehör in Form von Batterien (der Controller kommt ohne integrierten Akku), ein zwei Meter langes USB-Kabel sowie zwei weitere Sticks zum Austauschen.

Größentechnisch bewegt sich der Scuf Instinct Pro auf dem Gebiet des neuen Xbox Series-Designs. Mit rund 295 Gramm ist er etwa 20 Gramm schwerer als ein vergleichbarer Standard-Xbox-Series-Controller, aber immerhin auch 40 Gramm leichter als der Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

Der übliche Pro-Controller?

Wir haben es schon angedeutet: Äußerlich sieht der Scuf-Controller dem Standard ziemlich ähnlich. Zumindest bis man ihn umdreht. Denn auf der Rückseite offenbaren sich vier zusätzliche Tasten, ein Profilknopf und zwei Trigger-Stopps.

Und auch auf der Vorderseite ist ein Knopf hinzugekommen: ein Mute-Button für euer Headset. Der funktioniert allerdings nur, wenn ihr ein kabelgebundenes Headset an den Klinken- oder proprietären Xbox-Stecker anschließt.

Da die Vorderseite sonst aber relativ unspektakulär (im positiven Sinne) ist, widmen wir uns wieder dem Hinterteil. Denn das kann sich wirklich sehen lassen. Verschwiegen haben wir euch nämlich auch noch die gummierten Flächen, die in hitzigen Gefechten für den nötigen Grip sorgen. Besonders gespannt waren wir jedoch auf die rückwärtigen Tasten, da diese in einer ganz besonderen Form angeordnet sind. Es handelt sich hierbei nicht um irgendwelche Paddles, nein, hier kommen echte Knöpfe zum Einsatz. Die sind allerdings so angeordnet, dass der Mittelfinger auf jeder Seite jeweils beide Knöpfe bedient.

Ungewohnt gut

Das hört sich seltsam an, fühlt sich bereits nach kurzer Zeit aber richtig gut an. Nur das Gefühl zu beschreiben, das ist schwierig. Um die an den Hörnern liegenden Tasten zu betätigen, reicht ein Druck des Mittelfingers. Wollen wir die in Richtung Batteriefach liegenden Tasten hingegen nutzen, heben wir den Mittelfinger leicht beziehungsweise drücken ihn in Richtung Batteriefach.

Der Druckpunkt der Tasten ist dabei wirklich perfekt. Aus Versehen haben wir keinen der Knöpfe jemals betätigt, aber wenn wir sie nutzen wollten, war auch nicht zu viel Widerstand zu erwarten. Belegen können wir die Tasten übrigens ganz einfach: Profilknopf gedrückt halten, auf ein Blinken warten, dann eine der rückwärtigen Tasten gedrückt halten und zuletzt die gewünschte Taste auf dem Controller drücken.

Bereits ab Werk sind drei Profile vorinstalliert, etwa für Shooter, Sport oder Rennspiele. Eine dieser Grundlagen reicht euch eventuell, ansonsten könnt ihr sie einfach anpassen.

Bei den Tasten auf der Vorderseite können wir keinen Unterschied zum Original feststellen. Druckpunkte, Abstände, ja sogar die Lautstärke wirken identisch. Einzig die Bumper scheinen ein wenig mehr zu federn – was man allerdings auch nur beim schnellen Loslassen der Taste bemerkt.