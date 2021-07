Zweite E-Sport-Turniersaison in eFootball PES 2021 Season Update endet am Sonntag XBU TNT2808 am Fr, 16.07.2021, 10:30 Uhr

Die EM ist vorbei aber ihr habt noch Lust auf Fußball? Dann schaltet doch am Sonntag, den 18. Juli und 14 Uhr das Finale der zweiten Saison des E-Sport-Turniers in eFootball PES 2021 Season Update ein.

Es geht um satte Preisgelder und natürlich den Ruhm. Was euch bei dem Finale erwartet, das ihr bei YouTube sehen könnt, entnehmt ihr der Pressemitteilung:

Bei den eFootball.Open treten weltweit Teilnehmer aller Spielklassen in 1-gegen-1-Partien in eFootball PES 2021 SEASON UPDATE gegeneinander um die Krone des besten Spielers an. Über 1,4 Millionen Spieler nahmen letzte Saison am Turnier teil.

Diese Saison wurden die Qualifikationsspiele und Online Finals im Matchday-Modus ausgetragen. Durch die wegfallende Registrierung schraubt eFootball.Open weiter daran, das am einfachsten zugängliche E-Sport-Turnier zu sein.

Konsolen- und PC-Spieler jeder teilnehmenden Region - Europa, Asien und Amerika - duellierten sich in mehreren Runden, um einen der insgesamt 24 begehrten Plätze für die World Finals zu verdienen. Die Finalisten treten online auf den Servern ihrer jeweiligen Plattformen (PlayStation 4, Xbox One und PC Steam) gegeneinander an und spielen um das Gesamtpreisgeld in Höhe von 240.000 US-Dollar.

Das Gesamtpreisgeld verteilt sich folgendermaßen:

1. Platz 15.000 US-Dollar

2. Platz 10.000 US-Dollar

3. & 4. Platz 7.500 US-Dollar

Um den Spaß und die Herausforderung gleichermaßen hoch zu halten, unterteilt sich die eFootball.Open in drei Spielklassen, die auf den vorangegangenen Ergebnissen basieren. Unabhängig der eigenen Spielstärke konnten sich alle Spieler für die Finals qualifizieren, die die Matchday-Event-Voraussetzungen erfüllten.

Die besten Spieler haben nun nicht nur die Chance auf das Preisgeld, sondern können sich zudem die Aufmerksamkeit der weltbesten Fußballvereine verdienen, die stets auf der Such nach neuen eFootball-Profis sind.

