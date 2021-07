Das sind die Sieger der eFootball.Open World Finals XBU TNT2808 am Mo, 19.07.2021, 16:00 Uhr

Gestern fand das Finale der zweiten Saison des E-Sport-Turniers eFootball.Open in eFootball PES 2021 Season Update statt. Insgesamt sechs Gewinner wurden gekürt, die sich gegen die besten anderen 18 Spieler durchsetzen konnten.

Am Ende gab es so mehrere Sieger, da das Turnier in verschiedene Regionen aufgeteilt wurde und zudem auf verschiedenen Plattformen stattfand. Dies sind die jeweiligen Gewinner von jeweils 15.000 US-Dollar:

PlayStation 4 (EU) – komario14 (Manchester United)

PlayStation 4 (US) – MelianTheKing (Arsenal FC)

PlayStation 4 (AS) – ZEUS_ELUL (Juventus)

PlayStation 4 (JP) – Ebipool (AS Roma)

Xbox One – rafafiel10 (Manchester United)

PC Steam – NÓBREGA (Manchester United)

Quelle: Konami