Zusammenarbeit von EA und Lega Serie A bekanntgegeben

Electronic Arts und die Topliga des italienischen Fußballs, die Lega Serie A, haben heute eine Partnerschaft bekanntgegeben. Dadurch erwarten euch in EA SPORTS FIFA 22 unter anderem 14 exklusiv lizensierte Teams.

Die Vereinbarung beinhaltet auch die Exklusivrechte an Serie A-Einbindungen, darunter die authentische Integration der Serie A ins FUT-Team of the Week, das FUT-Serie A-Team of the Season und den neuen EA SPORTS-Player of the Month-Award.

"Das ist der Beginn einer spannenden neuen Partnerschaft mit der Lega Serie A, mit der EA SPORTS die weltweite Fußballbegeisterung weiter ausbauen kann", sagte David Jackson, VP of Brand bei EA SPORTS FIFA. "Die Zusammenarbeit mit der Lega Serie A unterstreicht unser Engagement für den italienischen Fußball. Wir haben jetzt und in der Zukunft jede Menge Ambitionen für Italien und werden unsere Präsenz dort weiter verstärken, um die authentischsten und unvergleichlichsten Erlebnisse zu bieten."

EA SPORTS ist künftig auch Titelsponsor und Partner der Supercoppa Italiana, die ab der Saison 2022/23 in EA SPORTS Supercup umbenannt wird. EA SPORTS-Inhalte werden den Fans im Laufe der Saison in der Coppa Italia, in der Supercoppa Italiana und in den Meisterschaftsspielen der Serie A sowie auf den jeweiligen digitalen Plattformen präsentiert. Die Partnerschaft umfasst mit dem eSports-Wettbewerb eSerie A TIM auch das Lega Serie A-Spielerlebnis, das exklusiv in EA SPORTS FIFA gespielt wird.

"Die Zusammenarbeit von Lega Serie A und EA SPORTS ist eine einzigartige Gelegenheit, unsere Clubs und Spieler in den nächsten Jahren noch stärker in den Vordergrund zu stellen", kommentierte Luigi De Siervo, CEO der Lega Serie A. "Wie wir bereits mit der eSerie A TIM gezeigt haben, ist EA SPORTS der perfekte Partner für uns: Wir haben dieselben Ziele und wollen den Fußball weltweit weiter vorantreiben."

Die FIFA-Spielereihe wird seit mehr als 20 Jahren von EA SPORTS erstellt und ist das größte Sportvideospiel-Franchise der Welt. FIFA bietet absolute Authentizität und ermöglicht es den Spielern, mit den besten Ligen, Vereinen und Spielern der Fußballwelt in innovativem, realistischem Gameplay anzutreten.

Im Juli hatte Electronic Arts EA SPORTS FIFA 22 angekündigt, das ab 1. Oktober weltweit erhältlich sein wird. Das Spiel präsentiert mit HyperMotion eine Gameplay-Technologie der nächsten Generation, die in jeder Spielsekunde für ein noch intensiveres Spielerlebnis sorgt. Mit mehr als 17.000 Spielern, über 700 Teams, mehr als 90 Stadien und über 30 Ligen ist FIFA 22 die exklusive Gelegenheit, Wettbewerbe wie die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, die neue UEFA Europa Conference League, die Premier League, die Bundesliga und die LaLiga Santander, die CONMEBOL Libertadores und die CONMEBOL Sudamericana zu spielen.

