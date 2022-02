Your Computer Might Be At Risk sorgt im Sommer für Spaß XBU MrHyde am Fr, 11.02.2022, 14:45 Uhr

Puzzlegame-Fans bekommen diesen Sommer mit "Your Computer Might Be At Risk" neues Spielfutter. Dutzende von Puzzles müssen mit verschiedenen Mechaniken im 3D-Stil gelöst werden. Als Plattformen nennt Badland Publishing Xbox One, Nintendo Switch, PC und PS4/PS5. Hier gibt es einige Szenen zu sehen.

Quelle: Badland Publishing