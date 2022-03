Young Souls hat einen Releasetermin XBU ringdrossel am Di, 01.03.2022, 09:30 Uhr

The Arcade Crew gibt an, dass der Beat'em up-Titel Young Souls am 10. März für die Konsolen erscheinen wird. Es handelt sich dabei um einen Mix aus Dungeons und Kung Fu-Action. Passend dazu haben wir auch einen neuen Trailer für euch.

Quelle: The Arcade Crew