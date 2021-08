Young Souls bietet ab Herbst Koop-Prügelspaß XBU TNT2808 am Di, 17.08.2021, 16:45 Uhr

Oder schon ab heute - falls ihr Stadia nutzt. Ansonsten müsst ihr eben bis zum Herbst warten, dann erscheint Young Souls für die Xbox One, weitere Konsolen und den PC. In dem Koop-RPG-Beat'em up begleiten wir zwei Zwillinge und kämpfen uns durch verschiedene Welten.

Im heutigen Ankündigungstrailer, der im Rahmen eines PlayStation-Blog-Beitrags enthüllt wurde, treffen die beiden Waisen Jenn und Tristan auf mächtige Ungeheuer aus der Anderswelt und zeigen die intensiven Bosskämpfe des Spiels. Die Zwillinge präsentieren einen Ausschnitt aus dem umfangreichen Waffenarsenal und der einzigartigen Ausrüstung, die Spieler und Spielerinnen im Spiel finden können, und treten gegen einige der mächtigsten Feinde aus Young Souls an, wobei jedes Eintauchen in die wunderschönen, aber tödlichen Dungeons auch die Chance auf mächtige neue Beute bietet.

"Bei Young Souls war es von Anfang an unser Ziel, die Bosskämpfe zum Herzstück des Spiels zu machen", erklärt Jérôme Fait, Mitbegründer von 1P2P Studio. "Wir haben hart an diesen Kämpfen gearbeitet, um sie so spannend und belohnend wie möglich zu gestalten."

In der fesselnden Geschichte von Young Souls sind die Zwillingshelden auf der Suche nach ihrem Vormund, einem Professor, der auf mysteriöse Weise verschwand, kurz bevor Jenn und Tristan ein unerklärliches Portal auf seinem Anwesen entdeckten. Die Zwillinge verbringen nun ihre Tage damit, durch ihre malerische Stadt zu streifen, sich durch Fitness-Sessions Vorteile zu verschaffen und neue Outfits zu kaufen, bevor sie die ganze Nacht durchkämpfen, um Dungeons voller Feinde zu überwinden. Mit dem Schicksal ihres geliebten Gefährten und der ganzen Welt in ihren Händen müssen Jenn und Tristan unermesslichen Gefahren trotzen und die entscheidenden Kämpfe ihres Lebens bestehen.

Quelle: The Arcade Crew