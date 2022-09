You Suck at Parking fährt schon bald vor XBU MrHyde am Do, 01.09.2022, 14:00 Uhr

Ab dem 14. September ist You Suck at Parking unter anderem via Xbox Game Pass für eure Konsole erhältlich. Der Titel kann ansonsten aber auch für 19,99 Euro gekauft werden (derzeit mit 4 Euro Rabatt vorbestellbar). Hier ist ein neues Video zum Fahrspaß:

Quelle: Happy Volcano