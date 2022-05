Rennspiel You Suck at Parking kommt auch mit Multiplayer XBU TNT2808 am Di, 24.05.2022, 10:15 Uhr

You Suck at Parking - ein eingängiger Titel für ein Top-Down-Rennspiel. Wer jetzt befürchtet, er müsse auch PC, PlayStation, Switch oder Xbox allein einparken, kann aufatmen: Das Spiel erhält einen Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler!

Euch erwarten über 100 Level mit steigender Schwierigkeit, in denen ihr gegen die Uhr ausweichen, driften und am Ende die Handbremse fest anziehen müsst, um euch in eine Parklücke zu quetschen. Denn das Ziel in diesem einzigartigen Rennspiel ist nicht schnell fahren, sondern möglichst effizient anzuhalten.

Diese Features erwarten euch:

Rast durch verschiedene Level und weicht Gefahren aus, um am Ende in der Parklücke zu halten

Schaltet Autoschlüssel und Parkscheine frei, um eine Fahrzeuge und Anpassungsmöglichkeiten freizuspielen

Klettert die globalen Leaderboards empor und zeigt euern Freunden, wer die Kraft zum Bremsen hat

Erlebt ein immer größer werdendes, immer wandelndes Spiel, in dem mehr Autos, Biome, Strecken und Anpassungsmöglichkeiten mit der Zeit hinzukommen werden

You Suck at Parking befindet sich derzeit in Entwicklung. Weitere Ankündigungen folgen in den kommenden Monaten.

Quelle: Happy Volcano