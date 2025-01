Yasha: Legends of the Demon Blade erhält frischen Trailer XBU ringdrossel am Fr, 31.01.2025, 10:00 Uhr

Die Welt von Yasha: Legends of the Demon Blade öffnet ihre Tore mit einem neuen Trailer. Das Action-RPG mit Roguelite-Elementen entführt euch in ein Fantasy-Japan, wo der gefürchtete Neunschwänzige Fuchs den brüchigen Frieden zwischen Menschen und Dämonen zerstört hat.

Mit drei sehr unterschiedlichen Helden tretet ihr der dämonischen Bedrohung entgegen: Da wäre der unsterbliche Ninja Shigure mit seinem Dämonenschwert, die Oni-Gesandte Sara und der Dämonensamurai Taketora, der als Meisterbogenschütze brilliert. Alle Charaktere wurden von bekannten japanischen Synchronsprechern vertont und bringen ihren eigenen Kampfstil mit.

Auf eurer Reise sammelt ihr mächtige Seelenperlen und Segen der Neko-Schreine, um eure Waffen zu verbessern. Auch kulinarisch wird es spannend: Mit gesammelten Zutaten kocht ihr fantastische Ramen, die euch zusätzliche Kräfte verleihen. In einer alternativen Dimension erwarten euch zudem freundlich gesinnte Dämonen auf bunten Festivals.

Wer es besonders knackig mag, kann sich in versteckten Leveln beweisen und geheime Gebiete entdecken. Eine Demo ist bereits auf Steam verfügbar.

Quelle: Game Source Entertainment