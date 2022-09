XIII Remake erhält kostenloses Update XBU MrHyde am Di, 13.09.2022, 11:30 Uhr

Microids hat ein großes XIII Remake Update für PC, PlayStation 4 und Xbox One mit zahlreichen Verbesserungen und neuen Features kostenlos veröffentlicht. Um die Qualitätsstandards zu erreichen und ein optimales Spielerlebnis zu bieten, hat Microids beschlossen, die Entwicklung von XIII Remake dem französischen Studio Tower Five (Lornsword: Winter Chronicle) anzuvertrauen.



Das Studio arbeitet seit mehr als einem Jahr an einem großen Update für die bisherigen PlayStation 4-, Xbox One- und PC- Versionen. Das Entwicklungsstudio hat das gesamte Spiel von der Art Direction bis zur KI überarbeitet und zahlreiche technische Verbesserungen hinzugefügt. Schließlich implementierte Tower Five den mit Spannung erwarteten Online-Multiplayer-Modus für bis zu 13 Spieler und Spielerinnen.

Quelle: Microïds