Xbox Series wird mit Nachtmodus ausgestattet

Microsoft arbeitet derzeit laut Tom Warren von The Verge an einem neuen Nachtmodus für Xbox Series. Dieser dimmmt den Bildschirm, die LED des Controllers und die Einschalttaste der Konsole. Obendrein soll es auch einen Blaulichtfilter geben. Im Moment können Alpha Nutzer das Feature ausgiebig testen.

