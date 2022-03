WrestleQuest soll im Sommer erscheinen XBU MrHyde am Mo, 21.03.2022, 15:30 Uhr

Mega Cat Studios und Skybound Games kündigen das neue RPG Adventure WrestleQuest mit einer lizenzierten Riege ikonischer Wrestling-Legenden an. WrestleQuest wird im Sommer 2022 weltweit für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC über Steam erscheinen. Die weiteren Infos:



In WrestleQuest schlüpfen die Spieler in die Rolle eines jungen Wrestling-Hoffnungsträgers, der sich mit Powerbomben, Slams und Suplessen seinen Weg an die Spitze bahnen will. Inspiriert von Ikonen wie dem legendären „Macho Man” Randy Savage, tauchen die Helden in die Welt des Profi-Wrestlings ein, die nicht nur ihr athlethisches Können, sondern auch ihren Willen und ihr Gewissen auf die Probe stellen wird.



„WrestleQuest vermittelt die Faszination und die Leidenschaft für Wrestling in einem unvergesslichen Rollenspiel,” so James Deighan, Gründer von Mega Cat Studios. „Viele aus dem Mega Cat Team sind mit dem Wrestling aufgewachsen und es hat für uns einen unbestreitbar hohen nostalgischen Stellenwert. Mit diesem Spiel wollen wir diese Kindheitserinnerungen feiern, komplett mit einzigartigen, vollständig lizenzierten Auftritten einiger unserer Lieblingswrestler aus den 80ern, 90ern und heute.”



Die Spieler beginnen als Neulinge und müssen sich in klassischen, rundenbasierten RPG-Kämpfen, die Echtzeit-Action mit taktischen Entscheidungen mischen, durch die detailreiche und fantastische Geschichte kämpfen. Legendäre Wrestler aus allen Epochen stehen ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite, um zum Star zu werden. Die Pixel-Art-Grafiken und der visuelle Gesamtstil repräsentieren perfekt die Kombination aus Wrestling, Spielwaren und Actionfiguren.



„Mega Cat Studios hat eine unbändige Leidenschaft für Wrestling und ein unglaublich ehrgeiziges Team, das Unterhaltung im Retro-Stil auf innovative Weise neu erfindet”, so Ian Howe, Co-CEO von Skybound Games. „Ihr Enthusiasmus, ihre Kreativität und ihr Talent machen sie zum perfekten Partner für Skybound Games und wir können es kaum erwarten, dass Spieler bereits diesen Sommer WrestleQuest für sich entdecken.”



Die Spieler treffen und interagieren auf ihrem Weg mit einer Vielzahl an Legenden, darunter „Macho Man" Randy Savage, Booker T, Andre The Giant, Jake „The Snake“ Roberts, Diamond Dallas Page, Jeff Jarrett und viele weitere Ikonen. Mit zahlreichen Nebenmissionen, Bonusinhalten und vielem mehr ist WrestleQuest das ultimative Main Event, das kein Wrestling-Fan verpassen sollte!

Quelle: Skybound Games