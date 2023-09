Der WrestleQuest Launch Trailer

WrestleQuest, das RPG-Abenteuer mit einem umfangreichen Cast an Wrestling Legenden aus der Schmiede von Mega Cat Studios und Skybound Entertainment ist für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch zum Preis von 29,99 Euro erhältlich.



In WrestleQuest schlüpfen die Spieler in die Rolle einer jungen, aufstrebenden Wrestling-Hoffnung, die sich mittels Powerbombs, Slams und Suplexes ihren Weg an die Spitze erkämpft. Nach dem Vorbild von Ikonen wie dem legendären „Macho Man“ Randy Savage muss der Held in die Welt des professionellen Wrestlings eintauchen, was nicht nur seine Sportlichkeit, sondern auch seinen Charakter und seinen Willen auf die Probe stellen wird.



„Die Arbeit an WrestleQuest war für das gesamte Mega Cat-Team ein echtes Herzensprojekt. Zu sagen, dass wir uns freuen, dass die Fans das Spiel jetzt spielen können, ist daher eine gewaltige Untertreibung“, so James Deighan, Gründer der Mega Cat Studios. „Wir können es kaum erwarten, dass die Fans Randy Santos auf seiner unvergesslichen Reise an die Spitze begleiten, während die Spieler*innen auf dem Weg dorthin eine Reihe von unglaublichen Legenden treffen und dabei einige wilde Geheimnisse und Überraschungen entdecken, die sie nicht verpassen wollen.“



Der Weg zur Weltmeisterschaft wurde von zahlreichen Legenden gebahnt, die auf die eine oder andere Weise in Erscheinung treten. Neben dem legendären Booker T treten auch Größen wie Andre The Giant, Jake „The Snake“ Roberts, Diamond Dallas Page, Jeff Jarrett und viele mehr auf. Um in diesem Wrestling-RPG-Abenteuer zur Crème de la Crème zu werden, müssen die Wrestling-Stiefel geschnürt, Pyros für den Auftritt vorbereitet werden und auf geht’s.



„Was für eine Reise das war, nicht wahr? Aber jetzt ist es endlich an der Zeit für das Main Event! An die Wrestlingfans der ganzen Welt: Es ist an der Zeit, dass ihr in den Ring steigt und Teil der besten Wrestlingshow des Jahres werdet“, sagt Jeff Jarrett, Wrestling Hall of Fame-Legende. „Es wird kein leichter Weg für die Spieler*innen sein, vom aufstrebenden Rookie zum Weltmeister zu werden, aber hier können sie genau diese Geschichte erleben! Wir können es nicht erwarten zu sehen, wie die Spieler*innen die Kontrolle über den Ring ergreifen.“

Quelle: Skybound Games