WRC 10 Video zeigt die Kreativität der Community XBU MrHyde am Fr, 17.12.2021, 15:00 Uhr

NACON und KT Racing Studio zeigen in einem neuen Video zu WRC 10 die Kreativität der Community, die sie im Lackierungs-Editor unter Beweis gestellt haben. Das offizielle Videospiel der FIA World Rally Championship ist für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S im Handel erhältlich.



Ein wichtiges neues Feature von WRC 10 ist ein umfassendes Tool zur Fahrzeuganpassung, das die Community dazu einlädt, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Mit WRC 10 ist es nun möglich, völlig einzigartige Lackierungen zu erstellen, die auf etwa dreißig Fahrzeugen der Kategorien WRC, WRC 2, WRC 3 und Junior WRC, aber auch auf den historischen Fahrzeugen des Spiels basieren. Mit einer Vielzahl von Farben, Formen, Aufklebern, Logos und Schriftzügen können Fans ihren individuellen Stil ausleben und ihn auch im Karrieremodus zur Schau stellen.



So wurden seit der Veröffentlichung des Spiels mehr als 30.000 Lackierungen erstellt. Zusätzliche Statistiken von KT Racing zeigen zudem, dass insgesamt rund 19 Millionen Wertungsprüfungen absolviert wurden, was einem Durchschnitt von etwa 200.000 gespielten Strecken pro Tag entspricht.

„Franjo“ gewinnt den Wettbewerb für die schönste Lackierung



Mit seinem Konzept, alle verfügbaren Tools von WRC 10 zu nutzen, setzte sich „Franjo“ mit seiner detaillierten Lackierung durch: Seine Lackierung ist sowohl eine Hommage an den Rallyesport und gleichzeitig eine Anspielung auf das 50-jährige Jubiläum der Rallye-Weltmeisterschaft im Jahr 2022.



"Herzlichen Glückwunsch an alle, die mitgemacht haben, und insbesondere an Franjo für seine Arbeit und seine Kreativität", sagte KT Racing Game Director Alain Jarnou. "Franjo hat nicht nur eine komplexe, sondern auch eine ausgewogene Lackierung entworfen. Der neue Lackierungs-Editor für WRC 10, ist ein Feature, bei dem wir uns anfänglich nicht sicher waren, wie die Fans darauf reagieren würden, der sich aber binnen kürzester Zeit als großer Erfolg auszahlte."

Quelle: NACON