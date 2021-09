World War Z: Aftermath bietet ab sofort erweiterte Zombieaction XBU TNT2808 am Di, 21.09.2021, 17:30 Uhr

Bei World War Z: Aftermath handelt es sich um die nächste Stufe des Zombie-Koop-Shooters. Das Spiel, das ihr ab sofort für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One zocken könnt, bietet erstmal Action aus der First Person, neue Story Episoden, Nahkampf-Gameplay und 4K-Aufkösung sowie 60 FPS - allerdings nur auf der Xbox Series X/S und PlayStation 5, Abwärtskompatibilität sei Dank.

World War Z: Aftermath ist heute verfügbar, und Spieler, die World War Z bereits besitzen, können das Aftermath Update - auf der jeweiligen Plattform - für einen niedrigeren Preis erwerben. Die World War Z: Aftermath -Deluxe Edition, welche zwei zusätzliche Nahkampfwaffen — den Sledgehammer und die Dual Cleavers — sowie das Explorer Waffen Skin Pack beinhaltet, ist ebenfalls veröffentlicht!

Angetrieben durch Sabers hauseigene Next Generation Technologie Swarm Engine lässt euch World War Z: Aftermath mit bis zu drei Freunden oder alleine mit der KI gegen Horden von blutrünstiger Zombies in zwei komplett neuen Story Episoden antreten. Als Schauplätze dienen dabei Rom, inklusive Vatikanstadt und Kamchatka in Russland.

World War Z: Aftermath und die Deluxe Edition sind jetzt auf PlayStation 4, Xbox One und auf dem PC via Epic Games Store und Steam. Mit Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S bei 4K|60 FPS verfügbar. World War Z erscheint zudem auf der Nintendo Switch am 02. November. Vorbestellungen sind für die Standard und die Deluxe Edition verfügbar!

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Focus Home Interactive